“A la fecha más de 6.5 millones de personas han visto este musical”, comentó para VANGUARDIA Gustavo Quintanilla, quien trajo a la ciudad esta producción de Rodrigo Renovel, “ha llenado la Arena Monterrey”.

Quintanilla nos contó que en esta historia conoceremos a un personaje muy “gris”, Atnas, la versión malvada de Santa que se está alimentando de los “niños berrinchudos, que no se portan bien, pero también de los papás que no se comprometen con los niños, que no les ayudan en la tarea, que no van a sus partidos, que están con el celular todo el día, no les dedican tiempo”.

“Este Santa malo se está alimentando de todo eso y por eso le estamos haciendo la invitación a Saltillo para que vengan con nosotros y nos ayuden a salvar la Navidad”, señaló.