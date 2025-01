$!La Filarmónica del Desierto celebrará su décimo aniversario con un concierto de ‘proporciones planetarias’

“El público atiende a los conciertos, si fuera una orquesta que no tuviera tanto éxito en esa parte creo que sería un tema sensible, tendríamos que preguntarnos cómo mejorar por ese lado, porque al final no tocamos para nosotros, necesitamos un público. Entonces vemos que la gente la quiere, la procura, la arropa y de ahí parte todo lo demás”, dice.

Recordó también como la celebración del quinto aniversario de la orquesta fue interrumpido por la pandemia y de nueva cuenta agradece que el apoyo no parara durante esa época.

“Yo creo que fue a partir de ahí que empezamos a capitalizar más el tema del apoyo de la iniciativa privada. No sé, algo pasó, la gente se sensibilizó un poco más, dejó de lado lo material y empezó a involucrarse en esta parte”, considera.