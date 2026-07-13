$!La lluvia no detuvo a los saltillenses para disfrutar la clausura del Festival Internacional de Guitarra

POR: JESSICA VILLARREAL El Festival Internacional de Guitarra de México (FIGM) es uno de los encuentros musicales y académicos más importantes del país dedicado a este instrumento. Fundado por el destacado guitarrista Martín Madrigal, reúne cada año en Saltillo a grandes maestros y talentos emergentes de talla mundial para ofrecer conciertos, clases magistrales y conferencias. “La gente nos ha apoyado muchísimo y nos ha dado esa confianza, nosotros como organización, y como director del festival, me fui dando a la tarea que en cada festival y cada año, tuviese algo nuevo que dar, para impactar a las nuevas generaciones”, comentó para VANGUARDIA.

El festival concluyó este sábado 11 de julio con el concierto de clausura “Pulso del Sur” en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler a las 20:30 horas a cargo de los hermanos Guedes, originarios de Brasil. Antes del evento, en el lobby del lugar hubo una amplia oferta de accesorios relacionados con la música, entre discos, playeras y estuches para guitarra, entre otros. “Los artistas que vienen son del más alto nivel”, aseguró a este medio el guitarrista Carlos Montoya.

El primero en salir a escenario fue Karaí Guedes, quien deleitó al público saltillense con una interpretación de guitarra, seguido de Andresito con el acordeón. Juntos interpretaron distintas canciones a dueto. La última en presentarse en el escenario fue Anahy, cuya llegó a complementar la experiencia. Cabe destacar que el programa de la noche se desarrolló de manera espontánea, sujeto al ambiente del momento, guiado por la energía y conexión emocional con la audiencia. Los 3 artistas tuvieron interacciones con el público, agradeciendo a los presentes y principalmente al maestro Martin Madrigal por todo el apoyo, además estuvieron compartiendo historias familiares para comprender más sobre sus interpretaciones.

El público sintió alegría y conexión con los músicos, tanto que al finalizar el concierto tocaron una canción más a petición del público. “Con esta nos despedimos y dejamos nuestro corazón acá en esta tierra, muchísimas gracias, gracias Saltillo, los llevamos en nuestro corazón”, expresó la cantante Anahy. Los presentes se despidieron de pie con grandes aplausos y gritando “Viva Brasil”, celebrando a la tierra natal de los hermanos Guedes.

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