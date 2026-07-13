La lluvia no detuvo a los saltillenses para disfrutar la clausura del Festival Internacional de Guitarra

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    La lluvia no detuvo a los saltillenses para disfrutar la clausura del Festival Internacional de Guitarra

Entre aplausos y alegría se despidieron de Saltillo los hermanos Guedes, artistas brasileños invitados a la clausura del Festival Internacional de Guitarra de México, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler

POR: JESSICA VILLARREAL

El Festival Internacional de Guitarra de México (FIGM) es uno de los encuentros musicales y académicos más importantes del país dedicado a este instrumento. Fundado por el destacado guitarrista Martín Madrigal, reúne cada año en Saltillo a grandes maestros y talentos emergentes de talla mundial para ofrecer conciertos, clases magistrales y conferencias.

La gente nos ha apoyado muchísimo y nos ha dado esa confianza, nosotros como organización, y como director del festival, me fui dando a la tarea que en cada festival y cada año, tuviese algo nuevo que dar, para impactar a las nuevas generaciones”, comentó para VANGUARDIA.

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El festival concluyó este sábado 11 de julio con el concierto de clausura “Pulso del Sur” en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler a las 20:30 horas a cargo de los hermanos Guedes, originarios de Brasil.

Antes del evento, en el lobby del lugar hubo una amplia oferta de accesorios relacionados con la música, entre discos, playeras y estuches para guitarra, entre otros.

Los artistas que vienen son del más alto nivel”, aseguró a este medio el guitarrista Carlos Montoya.

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El primero en salir a escenario fue Karaí Guedes, quien deleitó al público saltillense con una interpretación de guitarra, seguido de Andresito con el acordeón. Juntos interpretaron distintas canciones a dueto. La última en presentarse en el escenario fue Anahy, cuya llegó a complementar la experiencia.

Cabe destacar que el programa de la noche se desarrolló de manera espontánea, sujeto al ambiente del momento, guiado por la energía y conexión emocional con la audiencia.

Los 3 artistas tuvieron interacciones con el público, agradeciendo a los presentes y principalmente al maestro Martin Madrigal por todo el apoyo, además estuvieron compartiendo historias familiares para comprender más sobre sus interpretaciones.

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El público sintió alegría y conexión con los músicos, tanto que al finalizar el concierto tocaron una canción más a petición del público.

Con esta nos despedimos y dejamos nuestro corazón acá en esta tierra, muchísimas gracias, gracias Saltillo, los llevamos en nuestro corazón”, expresó la cantante Anahy.

Los presentes se despidieron de pie con grandes aplausos y gritando “Viva Brasil”, celebrando a la tierra natal de los hermanos Guedes.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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