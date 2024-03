La Muestra Intergaláctica trae los cortos nominados al Oscar a Saltillo

“ Shorts TV es una distribuidora con sede en Inglaterra que se encarga de poner en el cine diferentes proyectos, entre ellos los cortometrajes nominados por la Academia, tanto animación, live-action y documental. Esto lo hacen solo en países anglosajones y no había forma de verlos aquí en México”, explicó para VANGUARDIA Sergio Berumen, organizador de MI.

Esta no es la primera vez que trabajan junto a dicha compañía, pues hace unos cinco años hicieron una función única de los nominados en el marco de la Muestra, pero en esta ocasión lograron la gestión para presentarlos en Cinépolis Plaza Patio durante esta semana en Saltillo, antes de que otras ciudades del país tengan la oportunidad de verlos.

¿Cuáles cortometrajes se presentarán en la ciudad?

Debido a cuestiones logísticas solo los nominados a Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Cortometraje Animado –10 producciones en total–, en dos funciones diarias por cada categoría.

En el caso de ficción se podrán ver “Invincible” (Canadá) de Vincent René-Lortie, sobre las últimas 48 horas de vida de un adolescente; “Knight of Fortune” (Dinamarca) de Lasse Lyskjær Noer, donde la pérdida de un ser querido, el dolor, el riesgo de tener la piel amarilla y un ataúd son demasiado para Karl; “Red, white and blue” (Estados Unidos) de Nazrin Choudhury, que sigeu la vida de Rachel, una madre soltera que vive al día, hasta que un embarazo inesperado vuelve aún más precaria su situación y se ve obligada a viajar a otro estado en busca de un aborto; “The After” (Reino Unido) de Misan Harriman, una historia que sigue a Dayo, un londinense que tiene que reconectarse después de presenciar un devastador ataque en la ciudad y “The wonderful story of Henry Sugar” (Reino Unido) de Wes Anderson, sobre un hombre que es capaz de ver el futuro y a través de los objetos.