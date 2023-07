“Es la primera vez que hacemos algo así en un restaurante”, comentó Maysse, “y nos ha gustado bastante [...] Así per se no está tan bien visto por los artistas en Ciudad de México si no lo haces de una forma cuidada, con un buen restaurante. Y además de eso que tenga un fomento a la cultura, eso hace que todo tenga sentido, y no hacerlo en un restaurante por el simple hecho de hacerlo ahí, donde haya un respaldo del dueño y de quienes lo frecuentan”.

TE PUEDE INTERESAR: Textil, poesía y naturaleza encuadernada: Invitan a taller de encuadernación botánico artesanal

Ante la experiencia de la venta de algunas piezas en su fin de semana inaugural, el galerista recalcó que si bien cuentan con clientes y coleccionistas en todo el país nunca habían interactuado de manera tan directa con el mercado norteño.