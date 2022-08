“Salieron ideas que se relacionan con diferentes temas, de la historia, de género, de los inventos como la rueda, la educación, la imaginación. Hay algunos temas por ahí que hice como una idea curatorial de irlos encajando de este gran tema”, agregó, “y el nombre surge a partir del nombre de un grupo de rock norteamericano, de los 60’s, 70’s, que así se llamaba, ‘Las Madres de la Invención’, ‘Mothers of Invention’, cuyo líder era Frank Zappa, fallecido recientemente, y siempre me ha gustado su música porque es muy, por ahí alguien la definía como muy dadaísta, en el sentido de la libre experimentación y de los géneros, entonces es una especie de conjunción de ideas de ambos temas”.

“A partir también de una serie de notas, por ejemplo cuando leía el libro o lecturas referentes empiezo a notar palabras o ideas por ahí a la hora de trabajar. Saco el cuadernillo, el acordeón, para saber cómo ir enlazando o aplicando esas ideas”, continuó, “la idea es explorar un tema y llevarlo hasta sus límites. Luego se convierte en algo que ofrezco para las exposiciones, pero a veces sirve de punto de partida para continuar. Hace algunos años había hecho algo relativo a la ciencia, a partir de lecturas de Isaac Asimov, también es material muy útil, muy imaginativo. Y sobre todo sirve para ir atando cabos, ves ideas y vas formando tus propios criterios”.

En el marco de los 18 años del Cerdo de Babel, Cerecero agradeció ser parte tradicional de este espacio, el cual se ha convertido en un lugar donde, si en un principio servía para presentar aquello que no se animada a exponer en otro lado, ahora es el hogar de sus novedades anuales.

“Fue gracias a mi amigo Luis Hernández que le contaba que tenía unas exposiciones muy chiquitas, de dos cuadros con textos de Chuy de León. Me dijo que unos amigos estaban abriendo un lugar, me los presentaron y ahí empezó la relación. Al principio me llevaba trabajos que eran juguetones o más libres, que no me atrevía a poner en galerías muy formales, pero a la vuelta de los años, y ver el trato, la gente que admira la obra, he terminado por llevarme mis estrenos del año”, recordó.