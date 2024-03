Llega al cine el thriller mexicano que une la nota roja y la brujería: ‘Desaparecer por completo’

Santiago (Harold Torres) ve su cobertura de la nota roja como un arte. Para él los accidentes son escenas que pueden llegar a esconder gran belleza. Por lo mismo va a buscar la toma perfecta, incluso si esto lo lleva a ver algo que no se supone que debería.

“Es la persona a voltear a ver cuando hablas de nota roja”, aseguró el director, “pero justo una vez que se elige esta profesión para el personaje no puedes no referenciarlo o por lo menos investigarlo [...] La revista ‘Pásala’ nos compartió su archivo de fotografías, que usamos en la película. Todo lo que está ahí es real, salvo las dos escenas que recreamos, que homenajean a Metinides, todas las demás fotos de la nota roja son reales [...] Metinides era un artista hecho y derecho, aquí el personaje tiene esas ambiciones, no es famoso, pero está en esa misión profesional”.

La investigación para poder crear este mundo también llevó al guionista Ricardo Aguado-Fentanes a entrevistar a fotoperiodistas, a acompañarlos en sus guardias nocturnas, a la espera de un llamado a los servicios de emergencia, pero también requirió de ellos reflejar la brujería mexicana en la pantalla.

“Los tratamos de la manera más realista posible. Fue muy curioso, porque cuando estábamos en la pre-producción mucha gente del equipo decía que debíamos hacernos una limpia, salió quien tenía su brujo. Todos en el equipo de alguna u otra manera conocían el tema bastante bien, unos más que otros, y definitivamente había escépticos, también”, señaló el director, “pero también investigamos con gente dedicada a eso, con gente que hace limpias, consultas durante el proceso de investigación y mucha gente ha estado muy cercana al tema”.

La película, que se estrenó en el Fantastic Fest y participó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Mórbido Film Fest, coloca a estos dos elementos que ya son parte de la idiosincrasia mexicana en una ficción que no te dejará dormir.