Luis Medellín mostrará de cerca su magia a Saltillo en el Teatro Garnica

“A mucha gente no le ha tocado ver en vivo, ven en redes sociales, en Youtube, en la tele, y eso es bueno y es malo. Porque muchas veces no saben qué esperar, pero esa sorpresa, cuando lo viven es muy impactante ver la magia tan nítida, tan de cerca”, expresó el ilusionista en entrevista con VANGUARDIA.

Medellín comenzó a estudiar trucos de magia cuando estaba en secundaria. Recuerda que mientras buscaba un hobby vio la película “El gran truco” de Christopher Nolan y quedó inspirado por lo que vio, pero no fue sino hasta los 18 años que empezó a conocer otros magos en Monterrey, a viajar a congresos, conferencias, talleres y a profesionalizar su arte.

“Yo no pensé que fuera a dedicarme profesionalmente, yo soy ingeniero en mecatrónica. Mi plan era trabajar de ingeniero, aunque sí soñaba con ser mago, y cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales un superior me dijo de broma, aunque yo no sabía, que iban a correr a todos los practicantes”, contó.

“Entonces yo me pensé a hacer ideas y dije, bueno, en lo que consigo otro trabajo, me meto de mago a un restaurante. Y llega el día en que me dicen que sí van a contratar a un practicante y que me quieren contratar a mí, pero yo les dije que no y renuncié y me fui a seguir trabajando en restaurantes”, agregó.