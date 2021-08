Margo Glantz reivindica la Malinche por su importancia en la conquista de México

DIPLOMÁTICA Y TRADUCTORA

La Malinche fue una mujer náhuatl, originaria del actual estado mexicano de Veracruz. “Era muy jovencita, entre 15 y 17 años, sabía perfectamente náhuatl y maya y en muy poco tiempo aprendió español”, dijo Glantz. Recordó que fue regalada a Cortés al pisar el nuevo territorio y posteriormente fue su traductora, su amante y la mujer que le llevó de la mano hasta la victoria sobre Moctezuma en Tenochtitlan, donde actualmente se asienta Ciudad de México. Pero no fue sólo una traductora o lengua como le llaman en las crónicas sino que “era una diplomática que ayudó a Cortés porque era intermediaria entre el mundo indígena y el mundo español”.

BERNAL, CORTÉS Y LA QUINTA CARTA

Sobre las crónicas de la conquista, Glantz explicó que investigó específicamente a Díaz del Castillo y las Cartas de relación de Hernán Cortés, pero también a otros como Bernardino de Sahagún, Bartolomé de las Casas y Francisco López de Gómara. “El de Díaz del Castillo es un libro maravillosamente narrado e importantísimo para la historia de México (...) entre las cosas que apuntó sobresale su relación con la figura de la Malinche y por eso fui construyendo un texto que correspondía a la visión que tenía Bernal de la Malinche, personaje fundamental para Cortés”, agregó. La también novelista, ensayista y traductora recordó qué Cortes “no la menciona más que una sola vez en la Quinta Carta de relación”, porque a Cortés “lo único que le interesaba era demostrar que él era quién había conquistado (...) es evidente que Cortés era un personaje muy inteligente, con una estrategia muy lógica, pero él no lo hubiera hecho sólo”. En la carta, Cortés cuenta: “Y para que creyese ser verdad, que se informase de aquella lengua que con él hablaba, que es Marina, la que yo siempre conmigo he traído, porque allí me la habían dado con otras veinte mujeres, y ella le habló y le certificó de ello, y cómo yo había ganado a México (...)”.