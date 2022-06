Mauro Posada, ‘Una voz en el desierto’ para rendir homenaje a la canción tradicional

Desde hace unos años Coahuila se ha vuelto tierra de dinosaurios y de vino. Si por algo es conocida la entidad fuera de sus fronteras es por su cultura vinícola y el patrimonio paleontológico de su territorio, pero estos no son los únicos elementos destacables de su cultura.

“A veces decimos, ‘ah, Coahuila, dinosaurios’, es lo primero que se te viene a la mente, pero me di el tiempo de conocer mi estado, las tradiciones de mi ciudad, lo que había pasado, el antes. Y como va de la mano de la música, y me siento feliz y satisfecho haciendo lo que estoy haciendo, yo dije, vamos a ver cómo era la música antes y qué podemos rescatar las raíces de nuestro estado”, explicó.

“Conozco todas las de Felipe Valdés Leal y Pablo Valdés Hernández, eso fue lo que detonó mi interés. Me pregunté porqué no son tan escuchadas, y dije que estaría padre un proyecto que pueda rescatar estas canciones”, agregó.

“Me siento muy afortunado y agradecido, con el gobierno y la Secretaría de Cultura, por haberme dado esta oportunidad. Es algo que tenía muchas ganas de hacer y que siempre me ha apasionado y me parece muy bien que se implementen estas categorías, porque ahí se apoyan más sueños para los coahuilenses”, agregó respecto a la categoría de Adolescentes Creadores del PECDA, que se instauró en la última edición, y que ha permitido que tanto él como otros artistas menores de edad puedan llevar a cabo proyectos de manera profesional.

Mauro, quien empezó su carrera en el mundo artístico a los 8 años en el teatro musical, agregó que están buscando nuevas canciones del género, pero ahora con miras a realizar un nuevo álbum acorde al Día de Muertos, para que se presente en noviembre de este año.

“Yo empecé viéndolo como hobby. Estuve en varias cosas y ninguna decía que me gustaba tanto. Pero entré al teatro musical y vi todo lo que es el arte, la música y dije, no, esto me gusta, esto es a lo que quiero dedicar una parte de mi vida. Y cuando uno hace lo que le gusta, se llena completamente”, concluyó, “agradezco mucho a mis papás, que siempre están aquí conmigo, a Secretaría de Cultura, por darme esta oportunidad, a mi maestro César Alonso Valdés y a todo el equipo que está detrás de este proyecto”.