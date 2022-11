Muere Julie Powell, reconocida escritora gastronómica conocida por ‘Julie & Julia’

Por su parte, la editorial Little, Brown & Company convirtió el blog en un libro, “Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen ” (Julie y Julia: 365 días, 524 recetas, 1 pequeña cocina de departamento).

El periódico The New York Times dio a conocer que Powell murió el 26 de octubre en su casa de Olivebridge, al norte del estado de Nueva York y que su esposo, Eric Powell , comentó que la causa fue un paro cardíaco .

Por otra parte, la chef Child murió en 2004, debido a lo cual no pudo ver la película, pero, según The Times, sí tenía conocimiento del blog de Powell y en expresó a la prensa que no entendía por qué Powell tenía tantos “problemas” para recrear sus recetas.