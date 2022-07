¿Quién era Diana Kennedy?

Diana Kennedy llegó a México a finales de la década de los 50, se casó con un corresponsal extranjero del diario The New York Times y dedicó su vida a investigar sobre recetas y plantas comestibles.

Incluso pasados los 80 años de edad, viajaba cientos de kilómetros en un camión destartalado en busca de lugares remotos y sus recetas desconocidas.

En casi una docena de libros de cocina, Diana plasmó sus esfuerzos por divulgar tradiciones culinarias casi desaparecidas, una misión que empezó mucho antes de que el resto del mundo le dio a la cocina mexicana el respeto culinario que ella consideró que merecía.

Escribió obras como The Cuisines of Mexico (1972), hasta volúmenes posteriores como Nothing Fancy: Recipes and Recollections of Soul-Satisfying Food (1984).

La escritora también deja como legado el haber influido en generaciones de chefs.

Era conocida como la “Julia Child de la cocina mexicana” o la “gran sacerdotisa de la cocina”, los cuales ella solía rechazar, aunque se definía a sí misma como un “azote con licencia” de la gastronomía.

En las últimas cuatro décadas vivió en una casa de adobe en Michoacán: “Quería una casa de materiales locales que se dirigiera a los recursos de la zona y estuviera en sintonía con las restricciones con las que mis vecinos tenían que vivir, y habían sobrevivido, durante muchos años”, escribió en su libro de cocina Mi México (1998).

Con información de AP