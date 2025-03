Mujeres interpretarán las obras de las maestras de la música que casi no conoces en Radio Concierto en Saltillo

Este viernes en Radio Concierto las maestras de la música tomarán el escenario para entregar al público de Saltillo una pizca de la habilidad, talento y arte que no siempre llega a los auditorios en el concierto “Más que musas”.

Con la música de las compositoras Cécile Chaminade, Melanie Bonis, Marlene Moore, Louise Farrenc y Clara Schumann, el trío compuesto por la pianista Laura Valdés, la flautista Susana Guerrero y la chelista Alba Cristerna, llevará a escena un repertorio que pocas veces la audiencia tiene la oportunidad de escuchar.

“Este repertorio casi no se toca, no es elegido en salas de concierto, es una forma de ponerlos otra vez en el foco este tipo de musica”, compartió Valdés para VANGUARDIA, “creemos que es música de muy buena calidad que no le pide nada a ningún compositor del género masculino y que debe ser mostrada más al público”.