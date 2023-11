Museo de las Aves cumple 30 años de promover el cuidado de la biodiversidad de México

El sitio se volvió tan popular en su momento que la dirección de turismo municipal de aquel entonces la señaló en su mapa de sitios turísticos, lo que aumentó el flujo de visitantes. Pero con el tiempo llamó tanto la atención que unos empresarios regiomontanos quisieron llevárselo para Monterrey a inicios de los 90’s. Al enterarse de esto, el gobernador Eliseo Mendoza gestionó lo necesario para que el proyecto se quedara y a finales de 1993 abrió el MUSAVE sus puertas al público.

“Fue adecuada la ubicación que elegimos hace 32 años, porque gente muy sencilla, que a veces no tiene demasiados recursos económicos, pueden llegar al museo a pie, no tienen que desplazarse o gastar mucho en coches, en combis y luego llegan y al empezar a ver las aves no necesitan que nadie les explique nada, lo disfrutan, lo gozan, lo ven”, agregó Garza.