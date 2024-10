“Una señora que no tenía relación con los presentes, creo que iba pasando con su hija y entró a ver la exposición, me preguntó por una de las obras, donde aparece una novia y un hombre sin camisa [...] Ella me dijo que veía todo el machismo, viendo cómo el está tan cómodo y ella con toda la ilusión, y me gustó su reacción porque es una de la intenciones en la representación , pero también porque pudo leerlo y decir ‘yo estuve casada y me tocó vivir ese tipo de situaciones, de violencias, donde yo sentía que yo estaba dándolo todo y a él jamás le importó’”, recordó.

“Hace dos años ni siquiera me alcanzaba para la testosterona, iba a dejar el tratamiento por falta de dinero, por frustración, no me la estaban dando en el Seguro [Social] y todavía era aún más lejana la posibilidad de una mastectomía”, compartió, “ahora sí dije quiero hacer este tratamiento, pedir apoyo, muchas personas no hablan de su proceso, casi no lo exteriorizan, pero a mí me gusta compartirlo porque se han acercado personas trans, personas que me piden orientación, cómo es mi experiencia y cómo pueden vivir y me gusta pensar que aunque no tenga el tiempo o la energía para estar cien por ciento presente en cuestiones de activismo, ya el vivir y demostrar que se puede seguir con tu vida siendo una persona trans, siento que ya estoy haciendo algo de una manera”.

“La gente lo ve como algo estético, pero me mencionaba una persona que trabaja en Derechos Humanos, que incluso la mastectomía deberían hacerla por el Seguro, porque hay un protocolo de atención a la comunidad LGBT+, se supone que respaldan y apoyan para que las personas trans puedan recibir sus tratamientos de reafirmación de género [...] no por un tema de salud física sino de salud mental, que es algo se tiene que atender de manera integral”, agregó.