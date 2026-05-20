Paquito Cruz Jazz Trío se presentará en la Escuela Superior de Música de Coahuila

Esta misión se expandió recientemente a todo el país de la mano del proyecto “Reminiscencias de sonoridades” , realizado con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación Proyectos Culturales, gracias al cual se presentarán en concierto este jueves 21 de mayo en la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Ciudad Universitaria de Arteaga.

Desde 2018 el Paquito Cruz Jazz Trio ha buscado interpretar el sonido del jazz mexicano, el que se hace de este lado del Río Bravo, así como específicamente el del repertorio creado en su tierra natal: Veracruz.

El concierto se realizará en punto de las 11:00 horas, pensado sí para el público universitario pero también para el público general, que podrá acceder de manera gratuita a esta oportunidad única. Adicionalmente, a las 13:00 horas, se llevará a cabo una masterclass para los músicos que busquen aprender de lo que este trío tiene para ofrecer.

Paquito Cruz se ha vuelto una pieza fundamental para la escena de jazz y continúa proponiendo con constantes participaciones como acompañante y líder en los foros más importantes de esta música a nivel internacional. Las alineaciones donde se le pueden encontrar abarcan desde ensambles de flamenco como Zambra Xalapa , el trío de jazz con Agustín Bernal y Gabriel Puentes, el proyecto latino de Miguel Cruz, la agrupación de la cantante y compositora Stephanie Delgado de folk latinoamericano, o liderando su propio trío con el que presenta composiciones originales al lado de Aldemar Valentín y Alex Lozano.

Actualmente cuenta con 19 discos como acompañante, 1 en colaboración y “REMINISCENCIAS”, su tercera producción como solista.