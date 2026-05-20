Paquito Cruz Jazz Trío se presentará en la Escuela Superior de Música de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Paquito Cruz Jazz Trío se presentará en la Escuela Superior de Música de Coahuila

El ensamble llega como parte de la gira de conciertos ‘Reminiscencias de Sonoridades’ que los ha llevado a distintas partes del país

Desde 2018 el Paquito Cruz Jazz Trio ha buscado interpretar el sonido del jazz mexicano, el que se hace de este lado del Río Bravo, así como específicamente el del repertorio creado en su tierra natal: Veracruz.

Esta misión se expandió recientemente a todo el país de la mano del proyecto “Reminiscencias de sonoridades”, realizado con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación Proyectos Culturales, gracias al cual se presentarán en concierto este jueves 21 de mayo en la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Ciudad Universitaria de Arteaga.

El concierto se realizará en punto de las 11:00 horas, pensado sí para el público universitario pero también para el público general, que podrá acceder de manera gratuita a esta oportunidad única. Adicionalmente, a las 13:00 horas, se llevará a cabo una masterclass para los músicos que busquen aprender de lo que este trío tiene para ofrecer.

Paquito Cruz se ha vuelto una pieza fundamental para la escena de jazz y continúa proponiendo con constantes participaciones como acompañante y líder en los foros más importantes de esta música a nivel internacional. Las alineaciones donde se le pueden encontrar abarcan desde ensambles de flamenco como Zambra Xalapa , el trío de jazz con Agustín Bernal y Gabriel Puentes, el proyecto latino de Miguel Cruz, la agrupación de la cantante y compositora Stephanie Delgado de folk latinoamericano, o liderando su propio trío con el que presenta composiciones originales al lado de Aldemar Valentín y Alex Lozano.

Actualmente cuenta con 19 discos como acompañante, 1 en colaboración y “REMINISCENCIAS”, su tercera producción como solista.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Música

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a GM en Coahuila

Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a Coahuila
El perdido

El perdido
true

AMLO: El asset cubano

El gasto en pensiones pasó de 3.4% del PIB en 2018 a 5.7% en 2024, impulsado por nuevos programas sociales del Gobierno federal.

Gasto en pensiones en México podría representar 6% del PIB en 2026
La institución dijo que el fenómeno podría presionar la inflación general en 0.52 puntos porcentuales.

Prevén alza en precios de agropecuarios por ‘El Niño’
El Hot Sale 2026 se realizará del 25 de mayo al 2 de junio con ofertas en línea y recomendaciones para evitar fraudes digitales.

Hot Sale 2026: fechas, consejos y medidas para comprar seguro durante la temporada de descuentos
Miles de trabajadores inscritos en la Ley 97 del IMSS podrían acceder en 2026 a una pensión equivalente al 100% de su último salario sin esperar a cumplir 65 años.

¿Pensión al 100%?... estos son los trabajadores de Ley 97 que la pueden recibir sin cumplir los 65 años en 2026
Desde el folk hippie de los sesenta hasta el autotune que revolucionó el pop moderno, Cher construyó una carrera imposible de encasillar.

¡Cher cumple 80 años!... la cantante que sobrevivió a todas las épocas del pop