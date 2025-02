Picuy Soto, rapero de Saltillo, viaja de la ciudad a la montaña en su nuevo álbum ‘No estoy muerto’

“Es un disco de amor [y se llama así] porque he estado muy cerca de personas que quieren matarse y yo no sabía cómo expresarles que vivir está chido, sentir, que te duela está chido. Pensando en eso llegué a título del disco, como dándole una certeza y una seguridad a quien lo coree”, agregó.

“También tiene que ver con una serie de pinturas en acuarela que hice en el proceso creativo, donde están las formas accidentales de la naturaleza, a diferencia de antes que solo pintaba personas random en la calle”, comenta, “quería hablar de eso porque creo que actualmente la naturaleza, más que nunca, pide ser escuchada y se nos está escuchando. Y me da risa porque es como si me estuviera convirtiendo en lo que juré odiar, un hippie que abraza árboles. Pero haberlo encontrado se me hace interesante”.

Picuy recuerda incluso que ni siquiera quería ser rapero, sino poeta y que en su infancia y juventud tuvo que ocultar este lado más creativo de su persona para poder encajar con sus grupo de amigos.

“Toda mi vida he leído un chorro, escrito un chorro, pero a escondidas. Me molestaban mucho por eso y como yo era desmadroso tenía como dos vidas. Me encerraba en verano a leer un chorro, imaginarme mundos, estar en silencio en un rincón, creerme Tom Sawyer y de repente llegar a la escuela a hacer desmadre y bullear a alguien más aunque tenía las mismas condiciones para ser bulleado”, comentó.