Posponen más eventos por tormenta tropical: Make Music Day en Il Mercato cambia de fecha

La celebración por el Día Internacional de la Música tendrá que esperar, al menos en Saltillo, pues las precauciones tomadas por la tormenta tropical “Alberto” han llevado a que se pospongan varias actividades culturales, incluidas las “fiestas de la música”.

No solo se dio a conocer hace unos días que la jornada de conciertos “La fête de la musique”, organizada por el Instituto Municipal de Cultura se movería de este viernes 21 de junio al viernes 28, sino que también la tarde de este miércoles ocurrió lo mismo con la propuesta de Il Mercato y Some Other Planet Studio.