¿Precuela teatral?: Estrenan obra de teatro de ‘Stranger Things’ en el West End de Londres

Dirigida por Stephen Daldry, director de la película ‘Billy Elliot’ y productor de ‘The Crown’, ‘ Stranger Things: The First Shadow ’ se remonta a 1959 para explorar la adolescencia de Henry Creel (interpretado por Louis McCartney) y su transformación en Vecna, villano de la cuarta temporada.

Producida por Netflix y por Sonia Friedman Productions, compañía responsable del éxito teatral ‘Harry Potter and the Cursed Child’, logra traer los efectos visuales de la pantalla al escenario.

Además, consigue que los espectadores -sobre todo los seguidores de la serie- se sientan en Hawkins durante las tres horas de duración de la obra, consiguiendo levantar los vítores del público tan solo con los primeros minutos.

Así, hasta el 25 de agosto de 2024, ‘Stranger Things: The First Shadow’ rastreará los orígenes del ‘mundo del revés’, uno de los lugares más icónicos de la serie, haciendo que los espectadores lleguen a preguntarse “qué es real” y qué no lo es.

Para los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie y guionistas de la obra de teatro junto a Jack Thorne y Kate Trefry, esta ha sido “una de las experiencias más estimulantes y surrealistas” de su vida.

”Lo que van a ver es un sueño hecho realidad para nosotros”, aseguraron en un comunicado.