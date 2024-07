Presentan en teatro historia de madre que esperó 8 años a que sacaran a su hijo de fosa en Coahuila

“En un principio no quería la entrevista, vive en Piedras Negras y me muevo con facilidad a muchos lados, hasta que gracias a otra madre buscadora, también en Piedras Negras, la señora Hortensia, que ya falleció, por cierto, fue la que la convenció”, contó en entrevista el autor.

“ Sí me sentí contento, porque no es algo que pase seguid o. Incluso en ese tipo de asuntos la gente es muy reacia a dar entrevistas y atender a la prensa, dicen ‘no quiero, porque es como echarle limón a la herida, a pesar de que ha pasado tiempo’. Entonces acompañarla fue una gran oportunidad, para estar ahí y empaparme de esa atmósfera, del panteón, la recuperación de los cuerpos, los hombres de blanco que iban y venían”, comentó Peña.

“Me han dicho que tener a una persona desaparecida es como estar muerto en vida, ya no duermes, ya no comes, y me ha tocado ver a madres, como el caso de Hortensia, que afectadas por esa ausencia, su vida va mermando hasta que se mueren en esa espera”, concluyó.

“¡Hasta encontrarte!” tendrá funciones el viernes 5 y sábado 6 de julio a las 20:00 horas y el domingo 7 de julio a las 19:00 horas en el Centro Cultural La Besana. La entrada es libre y el cupo limitado.