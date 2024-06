Presentan libro ‘Un Arcoiris en Medio del Desierto’ para abrir Festival del Orgullo LGBTTTIQ+

“Lo que no se visibiliza no existe y lo que no existe no tiene derechos”, fue una de las frases con las que la tarde de este jueves 30 de mayo se presentó el libro “Un Arcoiris en Medio del Desierto” para inaugurar el Festival del Orgullo LGBTTTIQ.

En un vestíbulo del Centro Cultural Casa Purcell lleno a plenitud a pesar de la fuerte lluvia que se presentó en la Zona Centro, autores, autoridades y personas integrantes del colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo reflexionaron sobre la obra, los avances y los retos que aún persisten para el colectivo.

Al evento asistieron la directora de la Unidad para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, Patricia Yeverino Mayola, Rafael Hernández a nombre del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, así como Edmundo Nuncio en representación del Comité Organizador Orgullo y Dignidad Saltillo.