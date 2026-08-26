Realizan ‘Baile del Recuerdo’ en celebración a los adultos mayores

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    Realizan ‘Baile del Recuerdo’ en celebración a los adultos mayores

La banda de música del estado de Coahuila ambiento el ’Baile del recuerdo’ con canciones acústicas de la época de disco como ´Stayin’ Alive´ y ´Y.M.C.A.´ este miércoles 26 de agosto en el Museo de la Revolución

Los adultos mayores representan nuestras raíces y son generadores de nuestras costumbres, por ese motivo, en el marco del Día del Adulto Mayor, la Secretaría de Coahuila y la Red Estatal de Museos celebraron este miércoles 26 de agosto en el Museo de la Revolución a las 11:00 horas con el “Baile del recuerdo”.

Para dar inicio se presentó a las autoridades estatales y culturales presentes, quienes brindaron la bienvenida y el agradecimiento al público. Además, la Licenciada Ivonne Espinosa, irectora de Programas Sociales del DIF Coahuila, dio el reconocimiento y felicitaciones a Guadalupe Alicia Rodríguez, ganadora del segundo lugar del concurso “Tus recuerdos importan, experiencias y memorias”.

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“Siento una emoción muy grande, por todo en mi vida, 78 años de vida, nunca había recibido un reconocimiento y estoy muy agradecida con las personas que organizaron este evento y nos tomaron en cuenta”, comentó Alicia para VANGUARDIA.

Como parte de la celebración, la música estuvo a cargo de los 48 elementos de la Banda de Música del Estado de Coahuila, bajo la dirección de José Luis Ulloa Pedroza, quien es el autor del Himno Coahuilense.

Durante la mañana la banda tocó canciones acústicas representativas de la música de disco como “Stayin’ Alive” del grupo Bee Gees y Y.M.C.A. del grupo Village People, con las cuales los presentes se levantaron de su silla para bailar y cantar.

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También se vivieron momentos de romance cuando las parejas enamoradas de adultos mayores bailaron las baladas tranquilas.

“La verdad me siento muy contenta de ver tanta gente maravillosa, realmente tienen muchas historias, mucha experiencia, pero sobre todo mucho amor por la familia, por su gente y qué mejor que reconocerlos con la Banda de Música del Estado, verlos bailar, sonreír y convenir” , comentó Diana González, Directora de la Red de Museos de la Secretaría de Cultura de Coahuila para este medio.

Para finalizar el baile se regalaron rebanadas de pastel de distintos sabores con bebidas saborizantes.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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