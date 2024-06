Recibe GEROCA la Presea Pinacoteca de Nuevo León

“ José Clemente Orozco es el que me gustó más en la juventud y no logró la fuerza que él tiene, quién sabe si la logre dentro de 10 años, y también otro Van Gogh que tampoco logró la fuerza que él tiene”, compartió con humildad.

“Tomé clases cuando yo era estudiante del Tec con Carrizosa, Saskia Juárez, cuando era joven. Me gustaba por su expresión Enrique Canales...Admiro, aunque no tengan los grandes temas, a pintores que tengan una cierta destreza técnica”, dijo.

Sobre las personas que ha retratado en sus cuadros indicó que no le gustan los cuerpos perfectos.

“Yo reconozco una belleza bonita, pero para pintarlo me gusta que no sea tan bonita, que esté gorda, que esté vieja, ya en su decadencia, eso es lo que me gusta de la gente, que no sea perfecta, que tenga su decadencia, que tenga su vida, que tenga marcadas sus expresiones”, contó.

El coahuilense recibió la Presea Pinacoteca de Nuevo León de las manos de la directora de dicho espacio Elvira Lozano de Todd y el momento también fue compartido en el video.

“A nombre de la Pinacoteca de Nuevo León, de Conarte y en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León le queremos hacer llegar la Presea Pinacoteca de Nuevo León en honor a su trayectoria de más de 40 años como pintor, un reconocimiento de que va a quedar un legado de usted para las futuras generaciones”, mencionó Lozano de Todd.