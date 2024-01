Recuerdan al poeta Maksym Kryvtsov, combatiente ucraniano que perdió la vida en la guerra

El motivo de su arte solía estar orientado al cuestionamiento del gobierno en turno y las situaciones que solía vivir en su país, temática que lo llevó a alistarse como combatiente voluntario ante la invasión rusa, siendo desplegado al este de Ucrania.

QUIÉN FUE MAKSYM KRIVTSOV

Nacido el 22 de enero de 1990 de una familia de clase media, se graduó en 2014 de la Technical School of Technology and Design como Productor de Materiales Textiles. Sin embargo, ese mismo año se enroló en el ejército, sirviendo en el ‘5th Battalion of the Right Sector’, consiguiendo entrar en la Brigada de Respuesta Rápida de la Guardia Nacional Ucraniana en 2016 y sirviendo posteriormente como copista en el ‘Veteran Hub’.

Desde su adolescencia incursionó en el mundo de la poesía, siendo incluido en algunos recopilatorios junto a otros autores, siempre abordando la temática del conflicto armado y la política.

Parte de su efímera obra puede encontrarse en libros como ‘The Book of Love 2.0. Love and War’ y ‘Lullaby of the 21st Century Vol. 1: What Lulls You to Sleep?’, no obstante, algunos de sus poemas también pasaron a la cultura popular, siendo interpretados como canciones por la banda Yurcash.