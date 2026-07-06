$!Sector gastronómico de Saltillo se une para una cena homenaje a Laura Esquivel inspirada en Como Agua para Chocolate

La capital coahuilense destaca por su propuesta gastronómica. Y este 7 de agosto en el Museo de las Aves de México será el punto de encuentro de este sector, reunido para el primer homenaje a la autora Laura Esquivel por su obra “Como Agua Para Chocolate”. La cena estará a cargo de Don Artemio (Chef Juan Ramón Cardenas), La Gloria Mesón (Chef Luisa Castilla), Güicho y Mina (Chef Cynthia Ivonne), Rústica (Chef Andrea Castilla), Chef Cristina Abugarade, Frida y Diego (Ejecutivo Jesús Loredo), Lavanda Catering (Chef Vianny Gallegos), Love Cake (Chef Miguel Aguirre), Cocineras tradicionales de Saltillo, así como el Chef Guillermo González por El Mesón Principal y Las Delicias de Mi General (Ivonne Orozco). Orozco, autora del libro “Atravesando el velo” y dueña del restaurante “Las Delicias de Mi General”, conoció a Laura Esquivel hace 7 años entablando una amistad, motivo por el cual decidió realizarle una cena homenaje en conjunto con la comunidad gastronómica saltillense.

“Me siento súper honrado y bien contento de poder hacer una cena de ese magnífico libro, ‘Como Agua para Chocolate’, estoy entusiasmado por esta propuesta que hace Ivonne, y listos para trabajar y esperar que sea un éxito y una representación cultural de lo que hacemos en Saltillo”, dijo Juan Ramón Cárdenas para Vanguardia. Cárdenas es ingeniero en alimentos, dueño y fundador del restaurante “Don Artemio” inaugurado en el año 2007, también es autor del libro “La senda del cabrito”, publicado en 2017 por la editorial Larousse. Cristina Abugarade es una chef independiente que estará participando además de la cocina, en la logística, aterrizaje del menú, ejecución y gestión de los sabores.

“Tendremos todo listo para que esta experiencia y esta cena sea emblemática, que sea un homenaje que no nada más nos conmueva en Coahuila, sino a todo México”, expresó Abugarade. “El mayor reto que he encontrado hasta ahorita para la participación del evento ha sido poder replicar la receta lo más similar posible a la descripción del libro, intentando que todos esos sabores y esas emociones que conlleva el platillo, podamos demostrarlo a la gente”, compartió Andrea Castilla para Vanguardia. El costo del boleto es de mil 300 pesos, incluye la presencia de la autora y una cena con platillos representativos de la obra literaria, maridaje con distintos vinos de “San Juan la Vaquería”, entre otros.

Se servirá a los presentes un vino edición especial que la misma Laura Esquivel eligió de vinos “Las Pudencianas”, quienes realizaron un diseño especial para la etiqueta conmemorativa exclusiva para la noche, el cual también estará a la venta durante el evento. “Quien compre un boleto no nada más se va a llevar una cena, se va a llevar una gran experiencia”, comentó Ivonne Orozco. Si bien el evento estaba programado inicialmente para julio, el cambio de fecha para este 7 de agosto se debió a razones de salud de Laura Esquivel. “Creo que haber hecho esta pausa fue fortuita, nos lleva a hacer un evento mejor organizado, y esperemos que la población saltillense responda al arte, a la cultura y lo que significa la verdadera gastronomía mexicana”, señaló Orozco. También se adelantó que se contará con distintas sorpresas durante la noche entre música, y elementos representativos de nuestra región, también se venderán libros de la autora por parte de Librakos.

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