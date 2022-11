“Su médula es una reflexión acerca del lenguaje, de cómo se construye a partir movimientos, palabras, señas, y todo lo que involucra cualquier acción. Aquí me interesaban cosas que tenían que ver con la gráfica directamente, sobre todo con una gráfica de utilización urbana, por está el rótulo, la pegatina, el stencil ”, compartió en entrevista con VANGUARDIA.

“Me gustaba hacer notar esos enlaces en el vocabulario, porque yo creo que para reconocer el exterior necesitas primero reconocerte, empiezas por nombrarte a ti. Yo no puedo entender un lenguaje sino enuncia a uno mismo o a otra cosa, no parte más allá, puedes hablar de cosas, objetos, pero no puedes estructurar”, dijo.

“Pensando en las personas que son sordomudas es una reflexión de qué es el silencio para ellas, cómo describirían el silencio. Es una exposición que tiene muchas directrices y también muchas cuestiones, más que encontrar respuestas es plantear interrogantes”, agregó.

En otra obra, ahora a través del juego —y en una suerte de guiño a su última exhibición en el Cerdo de Babel, donde lo lúdico fue pieza central—, presenta una sopa de letras con el alfabeto de lengua de señas, el cual viene acompañado de un manual que se puede conseguir en la barra.