$!Sí estoy escribiendo para el gueto LGBTIQ+: Criseida Santos Guevara

“No le hemos querido entrar a la reflexión profunda como sociedad, y me refiero específicamente al caso de Monterrey. No hay muchas sorpresas de por qué estamos donde estamos si no hemos pasado por ese proceso de duelo, de encontrarnos con una sociedad que no ha cambiado, a la que le falló esa idea de bienestar y prosperidad. Hay una renuencia a aceptarlo que no nos permite movernos de ahí”.

¿Pensaste que después de más de diez años la historia de “La reinita” seguiría tan actual? Claro, hubo que cambiar el MySpace por Facebook, pero fuera de ahí los conflictos de Lupe y la cuestión cultural LGBTIQ+ no han envejecido. “Cuando estábamos haciendo el trabajo de edición, obviamente había que volver a leer, ampliar y ajustar cosas. Pero justo esa fue la sensación que me dio, porque los conflictos y retos que tiene Lupe en 2013, que hace referencia a 2009 y 2010, siguen ahí. Ya hay leyes del matrimonio de personas del mismo sexo, el reconocimiento de hijos, eso ha avanzado, pero siguen presentes problemáticas que no hemos querido aceptar.

“Eso me llama mucho la atención de Monterrey y por eso elegí la estructura del talk show para ‘La reinita...’, porque parece que incluso todo el ámbito de lo emocional, de lo privado, está sujeto a este tipo de shows que monta nuestra industria del espectáculo regiomontana. Creo que más que parodia lo que hace esta cultura regiomontana del pop es un choteo y eso no permite que de dé la reflexión que decía al principio. Si nos quedamos solamente con la ligereza del pop corremos el riesgo de aligerarlo más, y que hasta la falta de agua se convierta en un motivo de superficialidad”.

En “La reinita...” exploras la idea de cómo el pop es parte de nuestro constructo social. Se podría decir que Nuevo León es el máximo ejemplo, es un estado gobernado por el pop. El talk show forma parte de la novela, pero también del ambiente sociopolítico regio. “Es verdad lo que dices porque justamente nos está rigiendo, y no solo desde la clase gobernante, todo es un gran show. El noticiero del Telediario es eso, somos una audiencia, como si estuviéramos viendo todo el día un show, no hay una seriedad de lo que está pasando en la televisión sea esto una crisis económica, la falta de agua, situaciones políticas que podríamos tomar muy en serio, pero en el formato en el que está presentado parece que es un circo.

Más allá de la mercadotecnia y las etiquetas de la industria editorial, ¿para ti es importante decir que esta novela es LGBTIQ+?“Cuando escribí ‘Rhyme and Reason’, que salió en 2008, tomé una decisión. Yo recibía muchos comentarios en el taller literario con los amigos de que no escribiera exclusivamente sobre personajes LGBTI, porque estaba escribiendo para el gueto. Una de mis decisiones como autora fue que sí iba a escribir puros personajes LGBTI. Sí nos hace falta como colectivo encontrar más historias con personajes LGBTI y es mi manera de tener un compromiso político con la causa y con los temas. Durante mucho tiempo me dediqué al activismo de las maternidades lésbicas, así de megáfono, pero lo hice extensivo a la literatura y si estoy escribiendo para el gueto, o si estoy escribiendo para el culto, está bien por mí, porque es una decisión consciente y es un compromiso político que tengo”.

Esta novela se mueve entre fronteras, no solo territoriales, también están el bilingüismo, la apropiación cultural, los géneros literarios... “He pasado muchos años de la vida en Texas, no solo en Houston. Lo que te deja eso, además de reconocerte fronterizo, es tratar de empujar el límite de todo. En mi caso es algo consciente: empujar la tradición o lo tradicional no solo desde el tema, también en la estructura de la novela. Empujarla y ver hasta qué punto aguanta tanto préstamo de canciones y que sea una estructura medio de espectáculo. Eso es parte de cómo interiorizamos nuestro ir y venir cultural entre Estados Unidos y México.

“Lo que hace Lupe es pensar ‘qué me limita de ser regiomontana, hasta dónde es mi límite en lo que entiendo por amor, en mis sueños y aspiraciones’. Por ejemplo, cuál es el límite de lo que se considera productivo y no, en una sociedad como Monterrey. Lupe es un personaje absolutamente improductivo, no está cumpliendo con lo que para una cultura regiomontana y texana, y me atrevo a decir norteña, se considera productivo. Mientras haya un producto tangible estás trabajando, y lo que hace Lupe es improductivo desde que escoge relacionarse con mujeres, pues no va a haber producción de hijos, se va al hip hop, se va al arte, intenta hacer todo y luego incluso llega un punto que está en la industria de servicios, en el call center, y no está produciendo nada.

“Me parece que el arte y la literatura son indispensables para crear estos puentes de qué es productivo y qué no. Si estamos todo el tiempo obsesionados con una producción de algo nos deshumanizamos. Parte del problema que nos llevó a tener una crisis de recursos naturales es la deshumanización. Parte de las sociedades violentas que estamos produciendo es no reconocer nuestra humanidad a través del arte”.