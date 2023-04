Sumergen al público en la realidad virtual alumnos del Invader Institute

Con el avance tecnológico no solo se crean nuevas formas para resolver la vida de las personas, sino también innovaciones en el terreno del arte. De la fotografía al cine , de ahí a los videojuegos y ahora también a las experiencias inmersivas que ofrece la realidad virtual.

Nosotros viajamos al espacio exterior, dentro de una nave oscura, llena de ruidos mecánicos y habitada por un alien que acecha a la vuelta de cualquier pasillo, pero también hubo otro tipo de propuestas.

Nuevas formas de hacer historias

En entrevista con VANGUARDIA, Ulises Valencia, Director del Invader Institute, explicó que esta es la primera vez que la revisión de los trabajos de esta etapa de la carrera se hace de manera pública, con invitados especiales que fungieron como jurados para elegir al mejor de todos.

“Hay un primer momento donde sientes, como estudiante, mucha curiosidad y puedes creer que no eres capaz de hacerlo, pero conforme avanzan las clases y las semanas se dan cuenta de que sí y de pronto pueden adquirir demasiada seguridad al grado que pueden sentirse incluso que es una tarea muy fácil, pero luego ya que ves el resultado te das cuenta que no lograron por completo una narrativa perfecta, pero está bien, es parte del entrenamiento y me gusta que se den cuenta que a pesar de que van avanzando van a necesitar hacer el experimento para lograr hacerse maestros en el tema”, señaló al respecto de la experiencia de los alumnos al enfrentarse a este formato.