¿Tiernos o extraños? Así son los bebés hiperrealistas de esta artista mexicana

Los más complicados, añadió, son los de fantasía, porque los clientes llegan con peticiones para obtener un bebé de personas como Shrek, Baby Yoda, una sirena, ET (el extraterrestre), un hombre lobo, vampiro, o zombies.

“Hasta hace tres años yo no estaba preparada para hacer un bebé fantasía hiperreal. Sin embargo, me pidieron un ET y creé el muñeco con el proceso normal y más utilizado por mí. Y después hice el maquillaje del payaso de la película de terror y quedó muy bien”, confesó.

Pero el reto más grande es plasmar a los bebés reales, por lo que solicita de tres a cinco fotografías en las que se noten las facciones de lado izquierdo, derecho, de frente, y el cabello para poderlo entregar a imagen y semejanza.

Sus trabajos están disponibles en Instagram como @bianca_doll23 y en el Facebook de “Bianca Doll Reborn”.