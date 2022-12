Tras dos años de la pandemia de COVID-19 regresan los lectores jóvenes a la FIL de Guadalajara

Debido a la crisis sanitaria por el COVID-19 obligó a los organizadores a suspender en 2020 las actividades presenciales de la FIL de Guadalajara y con ello restringir el número de asistentes en la edición semipresencial del 2021.

La de este año se convirtió en la extensión de cientos de escuelas de educación básica y bachilleratos.

Siendo así, que cientos de autobuses dejan a miles de adolescentes y jóvenes en alguna de las dos puertas principales de la Expo Guadalajara.

“Van 55 camiones entre las 9 y las 11 (de la mañana) solo hoy”, expresaron dos jóvenes.

TE PUEDE INTERESAR: Joyas bibliográficas anteriores al siglo XVI atrapan las miradas en la FIL de Guadalajara

Una vez que ya están adentro, los jóvenes recorrer la feria, ya sea que asisten a alguna actividad o entran a alguna editorial y, si el dinero les alcanza, compran unos cuantos libros.

En este sentido, la profesora Elizabeth Arellano que porta sobre su cabeza un globo que sirve de guía para sus estudiantes de la secundaria “Clearview” que trajo a la FIL de Guadalajara no se pierdan entre la multitud que asiste a la feria del libro.

“Es un encuentro con el libro físico, son una generación súper electrónica, en el colegio leemos con libros digitales, entonces reencontrarse con el libro físico, verlo, saber qué es una editorial y cómo funcionan porque es nuevo para ellos, están acostumbrados a una pantalla”, explicó Arellano.

TE PUEDE INTERESAR: En opinión de Jorge Volpi México pasó de ‘víctima’ a ‘verdugo’ de la política migratoria de Estados Unidos

Los jóvenes se adueñan de cualquier espacio, ya sea para comer algo o descansar de la primera parte de la jornada y, a su vez, hojean alguna de las nuevas adquisiciones y hacen comentarios con sus amigos.

Una de estas jóvenes es Jimena Salazar que junto con sus amigos, esta es la primera vez que vienen a la FIL provienen de la Preparatoria Vocacional y cuentan a la Agencia EFE que están muy emocionados con la disposición de “recorrerla toda, hasta donde el cuerpo aguante”.

“Para mí, es algo muy lindo ver a tanta gente interesada en la literatura, y no solo en eso porque también he estado viendo que hay lugares para hacer manualidades, y estopa muy padre, me siento muy emocionada, es la primera vez que vengo y ya traigo libros”, comentó Salazar.

Por otra parte, hay un espacio de la feria está destinado a los más pequeños, FIL Niños.