Tras el Alzheimer de su abuela, Davo Valdés explora el lenguaje, la memoria y la familia en el poemario ‘Leteo’

De los ríos del Hades, en la mitología griega, el Leteo es surcado por las aguas del olvido. Su cauce, para el poeta Davo Valdés de la Campa, emula el proceso que vivió junto a su abuela cuando ella padeció Alzheimer. El flujo de la enfermedad, la pérdida de la memoria y los cambios en la dinámica familiar son algunas de las cuestiones que el escritor de Cuernavaca explora en “Leteo” (Valparaíso Ediciones, 2024).

“Este libro no nació como un proyecto tal cual, sino que a lo largo de nueve años, en diversos momentos de la enfermedad, picos climáticos, donde se iba deteriorando la memoria de mi abuela, empecé a escribir reflexiones, notas sueltas, que eventualmente se fueron convirtiendo en poemas y en algún momento me di cuenta que no solo había un corpus importante de textos, sino que todos estaban atravesados por varias reflexiones que tenían que ver con la memoria, con el lenguaje, con la agencia de la gente que está enferma y eso me hizo reunir un libro”, compartió el autor en entrevista con VANGUARDIA, “y se me ocurrió que podía haber una suerte de diálogo entre la voz de la abuela, que se va diluyendo en la memoria con esta enfermedad terrible, pero con esta cualidad poética que es que se van volviendo niños chiquitos; y por otro lado estaba la voz del nieto, una especie de testigo que da cuenta de la enfermedad pero también se va acercando a su propia vejez, madurez después de haber crecido con ella”.