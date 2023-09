Eichelmann describió el proceso como una “dirección al revés”, pues en lugar de pedirle al actor que se adapte al personaje, convivieron estrechamente con Tacho y su familia para conocerlo y adaptar el guión a la personalidad del hombre, e incluso un poco de su esposa también se decantó ahí.

“No había trabajado nunca así, me parece fantástico y creo que ese va a ser el camino que voy a seguir. Descubrí que a través de las personas reales, y que tengan mucha cercanía con el personaje que está escrito en el guión. Se empieza a descubrir cierta verdad y el cine que yo intento hacer tiene esta lealtad hacia la realidad [...] Al usar actores evades esta realidad y entras en el terreno de la impostura; en cambio los no-actores o actores no profesionales simplemente son ellos, se presentan, no representan y ahí hay una carga brutal, avasallante. Creo que seguiré usando esta fórmula”, compartió.

En noviembre pasado, luego de haber acudido a una presentación de la película en el Festival Internacional de Cine de Morelia, tuvimos la oportunidad de conversar con el protagonista de “Zapatos Rojos” y, además de contarnos su vida como minero y ejidatario, también ahondó en este proceso descrito por el director.

“Todas esas cosas que me pasaron a mí ya las tenía en el cuerpo, ya lo sabía todo. Y la misma película, lo que me estaban diciendo que hiciera, yo ya lo tenía en la mente. Casi casi no batallé nada. Pero está triste eso y se le salen las lágrimas a uno de recordarlo”, dijo Ascacio Vásquez en aquella ocasión.

Ahora don Tacho comparte esta nominación con Emili Berjón, por su trabajo en “Trigal”, Déja Ebergengi por “La caída”, Isabel Luna quien protagonizó “Huesera” y Diego Armando Lara por “El reino de Dios” y este sábado 9 de septiembre sabremos si llegará un Ariel a Tenochtitlán.