Un teatro de Broadway por primera vez lleva el nombre de una mujer afroamericana

Si bien, han pasado doce años después de su muerte, Horne, que ya había hecho historia al convertirse en la primera actriz principal negra en un musical en recibir una nominación al Premio Tony, ahora fue homenajeada con este teatro que lleva su nombre.

Cientos de personas, entre ellas personalidades del espectáculo y políticos, asistieron a la calle 47 en el distrito de los teatros de Midtown Manhattan para atestiguar el nombre de Lena Horne en la marquesina del teatro.

Publicidad

Por otra parte, la primera crítica que The New York Times escribió sobre Horne fue en 1939.

TE PUEDE INTERESAR: “El Rey León” celebra sus 25 años en cartelera en Broadway

No obstante que la reseña sobre el musical “Blackbirds” no fue favorable, sí la mención de Lena Horne: “una chica radiantemente hermosa que será una ganadora una vez que tenga la dirección adecuada”.

Publicidad

Mientras que la última actuación de Horne en un escenario en Broadway fue “Lena Horne: The Lady and Her Music” que se estrenó en mayo de 1981.

Este espectáculo se extendió hasta finales de junio de 1982, con lo que se convirtió en el show de una sola actriz o “one-woman show “ en el escenario de mayor duración en Broadway.