¡Ya casi se acaban los boletos! Guadalupe Pineda invita a ‘coincidir’ con ella en Saltillo

“En cuanto a la cuestión técnica yo sigo vocalizando. Tuve hasta hace un par de meses la dicha de tener una maestra de canto que a sus 99 años me seguía dando clases, Halina Nadi, polaca sobreviviente del Holocausto [...] Ella me dio una técnica vocal maravillosa que me ha permitido cantar arias de ópera, grabar un disco de arias, y cosas populares sin dañarme las cuerdas vocales. Pero el alma no se entrena, el alma la traes y tú tienes que, como cantante, como cantora que soy, sacar de donde traes, en las entrañas, para poder interpretar y tocar el corazón de la gente”, dijo.

Sobre las piezas que llegó a trabajar con el maestro Manzanero, que formarán parte del EP próximo a salir, comentó que las cuatro son boleros, aunque cada una tiene su particularidad.

“Una es bolero con rumba ‘Aquel señor’, otra es bolero con son cubano ‘Esperaré’, otra es una balada maravillosa que se llama ‘Ahora que te vas’ y la última es una muy sensual, con un erotismo muy fino, que se llama ‘Por debajo de la mesa’”, comentó y agregó que si bien no interpretará todas este jueves sí podremos escuchar algo de dicha producción discográfica.