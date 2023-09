Ashton Kutcher y Mila Kunis escriben cartas en favor de Danny Masterson, tras cargo por abuso... Y luego se disculpan

Los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis se volvieron tendencia en redes sociales, luego de hacerse pública una carta que escribieron en favor de Danny Masterson, su colega en la famosa sitcom estadounidense, That ‘70s Show, luego de que fuera condenado a 30 años de prisión por dos de los tres cargos de violación que enfrenta.

Diversos medios dieron a conocer el documento escrito en solidaridad con el actor; la pareja describe a Masterson como “una influencia positiva” y un “modelo a seguir”, informó Variety. La misiva fue enviada a la jueza Charlaine Olmedo con el fin de lograr una pena menor para su excompañero.

“Es un ser humano extraordinariamente honesto e intencionado. En los 25 años de relación no recuerdo que me haya mentido nunca. Me ha enseñado a ser directo y a afrontar los problemas de la vida y las relaciones de frente, resolverlos y seguir adelante”, dice Kutcher.

Mientras, Kunis dio fe “del carácter excepcional de Danny Masterson y de la tremenda influencia positiva que ha tenido en mí y en la gente que le rodea”, incluso, señalan que el actor lleva una vida sin drogas, pues fue acusado de drogar y violar a dos mujeres en 2001 y 2003, en su residencia de Hollywood Hills.

“Aunque soy consciente de que el fallo ha sido de culpable de dos cargos de violación por la fuerza y las víctimas tienen un gran deseo de justicia, espero que mi testimonio sobre su carácter se tenga en cuenta en la sentencia. No creo que sea un daño continuo para la sociedad”, dice la carta de Kutcher.