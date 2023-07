¡Así es, Yordi! Martha Higareda comparte foto con Margot Robbie y Ryan Gosling; ‘No me lo van a creer’

“ No me lo van a creer, ¡pero sí! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y Ryan Gosling de Barbie y otras anécdotas que ya conocen , y otras que ya les compartiré...”, escribió en una publicación.

“Me emociono mucho porque, evidentemente, tengo una anécdota que ustedes conocen, que me ocurrió con Ryan Gosling. Entonces, voy a ver si me dan ‘chance‘ de, aunque sea rápidamente, le cuente un poquito la historia de cómo me ‘cachó’ en el restaurante... Esta vez, lo voy a documentar“, dijo en uno de sus videos.

“Pues nos paramos al baño, entonces se me atora el suéter, yo lo jalo poquito y como que me voy a resbalar, la verdad, y cuando me estoy resbalando, me cacha Ryan Gosling”, dijo en una ocasión, durante una entrevista con Yordi Rosado.

El próximo 20 de julio es el estreno de Barbie, cinta que promete ser una de las mejores de este año, y es ya de las más esperadas.