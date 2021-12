Así fue el ‘escándalo del sumbarino’ de Martha Debayle (video)

La presentadora Martha Emelina Debayle Alaniz apareció recientemente en el canal Yordi Rosado, en YouTube, donde a manera de entrevista, relató algunos de los momentos de su vida qué más la marcaron. ¿Sabes cuáles son? Aquí te contamos.

Durante su entrevista con Yordi, la también locutora recordó momentos de su infancia como las mudanzas entre Nueva York, Estados Unidos y la Ciudad de México, éste último sería su lugar de residencia por un largo periodo de tiempo.

Entre los recuerdos que Debayle detalló, saltó uno en específico, el día que descubrió su claustrofobia (pánico a los lugares pequeños o abarrotados) cuando era apenas una niña de 12 años.

“¿Que eres claustrofóbica?”, preguntó Yordi.

“Grave, grave”, respondió Martha.

Debayle Alaniz recordó que en Plaza Satélite había unos juegos para niños, que incluía un túnel largo y reducido para acceder a otra zona.

Te puede interesar: “Yo no hago radio para gente jodida”: Martha Debayle

“Era de niños, yo tenía como 12 y entrabas agachado, a gatas, todo a oscuras. Cuando yo empecé a gatear para meterme, me empezó una cosa (...) me aventé encima de los niños, casi, casi los atropellé, caminé encima de ellos para salirme desquiciada. Esa fue la primera vez que me di cuenta que tenía claustrofobia”, sentenció.

EL ESCÁNDALO EN EL SUBMARINO

Martha dijo que hubo un segundo momento en que la claustrofobia la hizo actuar de manera impulsiva y con terror.

“La segunda estaba yo en mi luna de miel, que uno en la luna de miel quiere verse siempre senusal y erótica y entonces mi primer esposo se le ocurrió que fuéramos en un submarino”, reseñó.