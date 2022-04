¡Aún hay esperanza! Sam Raimi no descarta hacer una nueva película de Spider-Man con Tobey Maguire

Después de su retiro hace casi una década, Sam Raimi estará de vuelta para el que promete ser nuevo éxito de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. S in embargo, el reconocido cineasta aún se encuentra interesado en dirigir la cuarta película de Spider- Man , luego de producir las tres primeras entregas con Tobey Maguire como protagonista.

“Me di cuenta después de hacer Doctor Strange que todo es posible, realmente cualquier cosa en el universo Marvel, cualquier equipo. Amo a Tobey. Me encanta Kirsten Dunst. Creo que todas las cosas son posibles”, dijo Raimi. “Realmente no tengo una historia o un plan. No sé si Marvel estaría interesado en eso en este momento. No sé cuáles son sus pensamientos al respecto. Realmente no he perseguido eso. Pero suena hermoso. Incluso si no fuera una película de Spider-Man, me encantaría volver a trabajar con Tobey, en un papel diferente”, añadió.

A pesar de que el regreso de Tobey Maguire en Spider-Man 4 no está muy claro, el retorno del actor junto con Andrew Garfield y Tom Holland en Spider-Man: No Way Home, historia que es de vital importancia para los acontecimientos del multiverso que veremos en la próxima película del Dr. Strange, abrió la puerta ante esta posibilidad. Así que aún hay esperanza para todos los fanáticos, quienes en la última entrega de Spider-Man no dejaron lugar para dudas de cuánto aman ver a Tobey con mallas rojas.