‘Aún no estoy lista para hablar’... Ana Claudia Talancón revela que sufrió múltiples abusos en su carrera

Si bien, no habló totalmente de sus amargas experiencias, sí se atrevió a ventilar parte de lo que vivió durante una filmación cuando ella tenía 15 años , pues dicha vivencia con un actor reconocido la marcaría posteriormente.

La intérprete en ‘El crimen del padre Amaro’ también apuntó a que tiene una profunda admiración a todas las mujeres que logran ventilar sus casos, ya que ella misma no es capaz de hacerlo todavía , pues no ha concluido su proceso de “sanación y aceptación”

“Hay cosas de las que no puedo hablar, que sigo trabajando en terapia... que me sigue costando trabajo procesar, de abusos... porque todos sabemos que el medio del espectáculo tiene un lado oscuro y tengo una historia que me ha afectado muchísimo”, expresó durante su intervención.

¿QUÉ ABUSOS NARRÓ TALANCÓN EN EL PROGRAMA DE YORDI ROSADO?

De manera concreta, la actriz narró que durante la filmación de la película ‘El Cometa’ (su debut cinematográfico) en 1999, el actor Gabriel Retes, que daba vida a “Romualdo”, le hizo insinuaciones inapropiadas, fuera de cualquier contexto de consentimiento.

‘La Talancón’ dijo que este caso de acoso se perpetuó a través de comentarios como “a mí hace mucho que no se me para, pero anoche soñé contigo y se me paró”, que el histrión le hacía mientras compartían espacio en el set.