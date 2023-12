BREVES: Ana Claudia Talancón admira a María Luisa León; Julián Gil será abuelo; Christian Chávez rinde homenaje a Cassandro

La actriz de 43 años da vida a María Luisa León , quien no sólo fue la primera esposa de Infante, sino también su mánager y quien impulsó su carrera hasta que él decidió destituirla.

SU PRIMER NIETO SE LLAMARÁ OLIVER

A la par de que Julián Gil lucha por poder convivir con su hijo menor Matías, de seis años, producto de su relación con la actriz Marjorie de Sousa, espera con ansías la llegada de su primer nieto, el argentino de 53 años compartió un emotivo video con el que anuncia la pronta llegada de su nieto que se llamará Oliver.

El fin de semana Gil reaccionó al debut en televisión de su hijo Matías, quien apareció cantando un tema Navideño junto a su madre Marjorie en el programa de Televisa “Hoy”; el actor no se quedó callado y externó, una vez más, su desacuerdo por no poder convivir con su hijo porque asegura, su madre no lo permite.

”¿Regalo de Amor y Paz? Ojalá fuera así y no sólo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa. Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un ‘poquito’ de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión”, se lee en su mensaje.