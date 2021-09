Avicii cumpliría 32 años, Google lo recuerda con doodle y “Wake me up”

En 2016, el músico sueco anunció su retiro de los escenarios, dejando la puerta abierta a un posible regreso. Expresó “mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida” en una carta para sus seguidores.

“Wake me up” es el éxito más reconocido del DJ y testigo de las luchas que enfrentaba Avicii contra sus enfermedades y excesos.