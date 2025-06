‘Yo voté por que salieras, tu plato no fue el mejor’... El chef Poncho explota contra ‘Chef en Proceso’

¿QUÉ DIJO ISAÍAS DESPUÉS DE SU ELIMINACIÓN?

Isaías, tras perder el reto de eliminación, ofreció una entrevista con Antonio Betancourt en la que narró un incómodo momento con la chef Zahie de origen ya fuera de cámaras.

“Ya que estábamos afuera del foro, la chef viene como alterada... me dice: ‘¿neta sí te gustó tu mole?’. Yo le respondí que no, y ella me dice: ‘¿entonces para qué me dices que sí te gustó?’”, relató. Según Isaías, la tensión fue tal que se retiró del lugar con las manos temblorosas.

Este testimonio encendió las redes, con algunos usuarios sugiriendo favoritismo o un trato injusto por parte del jurado.

LA RESPUESTA DEL CHEF PONCHO: DIRECTA Y SIN FILTROS

Ante la polémica creciente, el chef Poncho Cadena decidió alzar la voz. En un mensaje claro y directo, expresó su desacuerdo con las insinuaciones del influencer, y defendió tanto su criterio como el de sus compañeros en la competencia.

“Hay que meterse al pin pleito. Que no es un pleito, más bien es una opinión personal hacia un exparticipante que ya no está en MasterChef”, dijo. Además, recalcó que no tiene nada en contra de Isaías, pero que sus comentarios fueron desafortunados y desacertados.

“Cuando llegaste lo primero que te dije fue que te respeto mucho. Para mí, dentro de todos los participantes, tú eras el que más se estaba jugando algo, porque generas contenido de cocina”, añadió el chef.

UNA INVITACIÓN ABIERTA Y UNA LLAMADA A LA REFLEXIÓN

Poncho no se limitó a señalar errores. También extendió una invitación profesional a Isaías: “Yo te invito a cocinar a cualquiera de mis restaurantes, tres días vamos a sacar un servicio. Yo te voy a ayudar... Quiero que digas ‘me equivoqué, el chef Poncho sí es una autoridad, sí es honesto, sí es profesional’.”

Con esta propuesta, el chef busca convertir la controversia en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para el joven cocinero.

EL CHEF VOTÓ POR SU SALIDA

Finalmente, Poncho fue tajante al aclarar que su voto de eliminación fue legítimo:“Yo voté por que salieras porque tu plato no fue el mejor. No tengo nada que ocultar, tu plato no fue mejor que el de Anabel. ¿Eres mejor cocinero? Sí. Pero no hiciste el mejor plato ese día.”

Esta afirmación pone fin a las especulaciones sobre supuestos conflictos personales o decisiones arbitrarias por parte del jurado.

DATOS CURIOSOS DEL ESCÁNDALO ENTRE ISAÍAS Y PONCHO

• Isaías Espinoza es uno de los pocos influencers que han cruzado del contenido digital a un reality culinario de alto perfil.

• Poncho Cadena, además de chef, es empresario y ha sido reconocido por su estilo directo y auténtico tanto dentro como fuera de la cocina.

• Las polémicas en MasterChef no son nuevas, pero pocas veces un juez ofrece una invitación tan directa a un exconcursante para trabajar juntos.

• A pesar de la controversia, el nombre “Chef en Proceso” aumentó su visibilidad en redes hasta un 25% más en seguidores tras su salida del programa.

¿Y AHORA QUÉ SIGUE PARA ISAÍAS?

Aunque el enfrentamiento ha dividido opiniones en redes, Isaías Espinoza tiene ahora la oportunidad de demostrar su talento fuera del reality. Si acepta la invitación del chef Poncho, podría convertir una polémica en un gran paso profesional.

En MasterChef Celebrity, como en la cocina, el sabor no es el único ingrediente que importa: también cuentan la honestidad, la autocrítica y la capacidad de aprender. La historia entre Isaías y el chef Poncho es una lección sobre cómo enfrentar el calor fuera de la cocina.