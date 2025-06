Confiesa el actor Luis Ernesto Franco que fue víctima de abuso y abandono cuando era niño

¿QUÉ HIZO LUIS ERNESTO FRANCO?

El actor expresó que si decidió compartir su historia no es porque todo lo tenga ya resuelto, sino para dar un mensaje de que rendirse no es la opción, sino seguir adelante a pesar de lo adverso que pinte el futuro.

“He caído. He dudado. He sentido miedo. Pero también he sanado. He construido. Me he levantado. Y lo más importante: he aprendido a vivir en paz conmigo. Hoy quiero ser un ejemplo. No porque lo tenga todo resuelto, o porque sea mejor que alguien, sino porque elegí no rendirme. Porque entendí que el pasado no define, sólo te prepara”, se lee.