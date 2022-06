Benedict Cumberbach está listo para ‘Doctor Strange 3’

“Doctor Strange 2” fue una de las películas más esperadas de 2022. Llegó a los cines el pasado mayo y un mes después arribó a Disney Plus. Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, es uno de los personajes más queridos por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

El Maestro de las Artes Místicas ha sido el responsable de muchas de los eventos más importantes que se han dado en las últimas películas de Marvel. Esto, en conjunto con la historia que se mostró en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, han suscitado todo tipo de preguntas en el público, dejándolos a la expectativa sobre la tercera entrega de hechicero más popular del cine. Por supuesto, con Cumberbatch como protagonista, algo que el actor también está esperando, así lo relató en entrevista reciente con New Indian Express.

“Eso espero. Me encantaría hacer otra”, dijo el actor cuando le preguntaron si estaba dispuesto a realizar la tercera parte del Hechicero Supremo. Y agregó “Doctor Strange es un personaje tan complejo y parece que hay mucho más para explorar con él. Es un personaje tan brillante y todavía me lo estoy pasando en grande interpretándolo”.