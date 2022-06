Filtran imágenes de ‘Furiosa’, el spin-off de ‘Mad Max’

Muchos del elenco creativo regresarán en esta cinta, incluyendo el director de fotografía John Seale, la editora Margaret Sixel y el diseñador Colin Gibson, así como la mayoría del equipo producción. Incluso el propio Miller confirmó que el compositor Tom Holkenborg “Junkie XL” regresará para hacer la música.

Sin embargo, quien no volverá es Theron, ya que el director prefirió no usar un tratamiento digital para rejuvenecerla y que pudiera interpretar a “Imperator Furiosa” de joven, en la cinta que se estrenará en 2024.

“Durante mucho tiempo, pensé que podíamos usar CG rejuvenecedor en Charlize, pero no creo que estemos cerca de eso todavía. A pesar de los valientes intentos en ‘El irlandés’, creo que todavía hay un valle inquietante. Todos están a punto de resolverlo, en particular los diseñadores de videojuegos japoneses, pero todavía hay un valle bastante amplio”, explicó Miller a The New York Times.