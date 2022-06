‘Thor: Love and Thunder’ inicia preventa en México y anuncia preestreno exclusivo

Una de las cintas más esperadas del momento es “Thor: Love and Thunder”, la cual comenzó su preventa, en las primeras horas de este lunes 20 de junio, en cines de México. Sin embargo, esto no fue lo que solamente emocionó a los fanáticos del dios y la diosa del trueno, sino el anuncio de un preestreno exclusivo en nuestro país.

Un día antes de la preventa, las dos cadenas más importantes de cine anunciaron, por medio de sus redes sociales, que México tendrá un preestreno exclusivo en algunos cines de la República Mexicana el 6 de julio, dos días antes de su salida internacional la cual se tiene prevista el 8 del mismo mes. Algo que entusiasmó a los seguidores de esta historia protagonizada por Chris Hemsworth.

Aunque se llegó a pensar que habría una caída en los sistemas en línea de venta de boletos, tal como paso con las cintas “Spider-Man: No Way Home” y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, no ha pasado hasta el momento