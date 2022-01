Bluez Marentes y su sonido surreal

Pero ella no solo se ha limitado a promover sus propios temas, pues también se ha dado el tiempo para realizar colaboraciones con artistas tanto de México como de otros países, con la banda saltillense The Dirty Dogs realizó el tema Te Puedes Ir Hoy, con los regiomontanos de Maybe Someday publicó Puede alguien Escucharme y con el artista chileno Cristóbal Gacitua lanzó el tema Primaveras, creando con ello un basto repertorio que nos deja ver el talento de su propuesta a distintos niveles.

De esta forma Bluez Marentes se sigue abriendo camino tanto a nivel virtual como con presentaciones físicas entre las que destacan conciertos junto a Cabrito Vudú, Tony Hernández, de El Gran Silencio, o el hidrocálido Armando Palomas; en Saltillo recientemente participó junto a la banda capitalina de punk Blessed Noise, por lo cual esperamos que pronto regrese a nuestra ciudad.