Discurso de Trump reitera la criminalización hacia la población migrante: Casa del Migrante Saltillo

El director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, dijo que las posturas del nuevo mandatario de Estados Unidos en su segundo mandato, durante su toma de protesta, reiteraron la criminalización de la población migrante en dicho país.

Sobre los posibles ejercicios de deportación masiva que impulsaría Donald Trump, aseveró que los norteamericanos no cuentan con las capacidades para cumplir con la amenaza.

Fue esta mañana cuando el nuevo mandatario republicano tomó la protesta advirtiendo entre otras cosas, que la frontera sur de su país será declarada emergencia nacional por el tema migratorio y reafirmó que habrá deportaciones masivas.

Al respecto, Xicoténcatl Carrasco dijo que el discurso de implementación de emergencia en la frontera sur de Estados Unidos, es desproporcionada, toda vez que en los últimos meses, el programa que ya desapareció, el CBP One, había implementado una práctica de contención con la que en realidad, quien más se veía afectado era el país mexicano.

“Es una postura política primeramente, porque el programa CBP One, que ya desapareció, estaba implementando una política de mucha contención. La situación de emergencia estaba más del lado mexicano y no norteamericano. Es desproporcionado. No hay una situación de emergencia por temas migratorios en este momento”, dijo.

“Me parece un despropósito que mande sobre México y que determine que las personas que pidan asilo van a tener que esperar. El Gobierno de México debería imponerse y negociar, o asumir si esa es una posibilidad de decisión de México y no una imposición norteamericana”, señaló.

Dijo que el envío de tropas a las mismas fronteras que colindan tanto en Coahuila, como en otros cinco estados de México, evidencian a la óptica desde la que Trump observa el tema migratorio, criminalizando a dicha población.

“El envío de tropas a Estados Unidos y su frontera sur es la forma en la cual se visibiliza la criminalización de la migración, ya no únicamente en su discurso, sino en la práctica. Ya en su discurso la persona migrante es una persona peligrosa y por consecuencia envía al ejército para contener”, indicó.

Sin embargo, manifestó que las deportaciones masivas hasta ahora, pueden ser un tema que se encuentra en el aire y en el discurso, pues el país no cuenta en muchos aspectos con la capacidad para ejecutarlas.

“En el tema de la deportación masiva, creo que debemos ser cuidadosos. Es un tema que no es tan sencillo. Actualmente tal y como está la ley en Estados Unidos, no es sencillo deportar de un solo golpe a millones de personas; no hay la capacidad del Poder Judicial para hacerlo, ni humana, ni económica”, expresó.