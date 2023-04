Bowser y Peach visitan Saltillo en el concierto ‘Gamers Sinfónico’ de la OFDC

Amir continuó en escena para regalarle a la audiencia una partida de The Legend of Zelda: Breath of The Wild, acompañado por la OFDC, antes de dar paso a la música de League of Legends, Kirby –en su 20 aniversario–, Uncharted –acompañado por imágenes de la película protagonizada por Tom Holland– y Sim City, mientras que varios niños se acercaron a pedir una simple complacencia: “Peaches”, el éxito del momento.

Sin embargo, la petición tuvo que esperar, porque el programa cerró con temas de Megaman, y justo cuando parecía que no habría siquiera una mención al tema interpretado por el villano Bowser, en la voz de Jack Black, pasó lo que nadie imaginó: unas notas de piano sonaron y dos botargas, una de Bowser y otra de la princesa Peach, salieron para cantar la canción más pedida, otorgando el mejor regalo del Día del Niño para los asistentes.

Con información de Omar Saucedo.