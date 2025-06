Pide embajadora de Ucrania a mexicanos alzar la voz ante conflicto con Rusia

La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramarétska, reclamó a México por “callar” ante los ataques que están sufriendo por parte de Rusia.

La diplomática publicó en medios nacionales una “Carta abierta al pueblo de México: Callar ante los crímenes de guerra en Ucrania es apoyar al agresor”, en la que se refiere a la postura de los mexicanos frente al conflicto Rusia-Ucrania.

“Queridos ciudadanas y ciudadanos de México: Les escribo desde el corazón de una nación que resiste. Desde ciudades que cada día entierran a sus muertos, pero no su dignidad. Desde un país cuya única ‘culpa’ es querer vivir en libertad”, inicia el texto.

Afirmó que mientras Moscú continúa atacando hospitales, viviendas y guarderías, “nos une la responsabilidad moral ante la barbarie que sufre la población civil ucraniana”.

“La indiferencia no es neutralidad, es complicidad. Quienes callan ante estas atrocidades permiten a Putin seguir sembrando destrucción. Peor que las armas es el silencio internacional. Y México, con su historia humanista y su lucha por la paz, no puede mantenerse ajeno”, señala.

“Este horror no es nuevo para la humanidad. Sabemos cómo comienza: con silencio. Con mirar hacia otro lado. Con pensar que es un problema lejano. Pero cada edificio destruido, cada madre que llora a su hijo bajo los escombros, es un llamado urgente a la conciencia global”.

Señala que el presidente ruso Vladimir Putin y su círculo de colaboradores van a rendir cuentas ante la historia y los tribunales y la justicia llegará para el pueblo ucraniano.

“Mientras los rescatistas en Kyiv u Odesa remueven escombros manchados de sangre, muchas capitales guardan silencio. No pedimos compasión. Exigimos acción. Reacción real. Solidaridad concreta. Ucrania no se quebrará. No nos rendiremos. Esta guerra no nos aplastará”.

Por ello, pidió a los ciudadanos que hablen de lo que ocurre en Ucrania, que exijan a sus representantes que digan la verdad, que comparan las historias, pérdidas y luchas que sufre ese pueblo y que rechacen abiertamente “las mentiras del Kremlin que buscan dividir, confundir, silenciar”.

“México ha sido un faro de dignidad en muchos momentos históricos. Hoy, su voz puede salvar vidas, reforzar la justicia y traer esperanza. No dejen que la historia los recuerde entre los que miraron hacia otro lado o hicieron caso omiso. Este no es un asunto distante: es una advertencia de lo que puede ocurrir si el mundo permite que una dictadura imperialista pisotee el derecho internacional. El momento de actuar no es luego. Es ahora: por Ucrania, por la paz, por la humanidad, por el mundo entero”.